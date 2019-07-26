Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T12:48Z
https://ria.ru/20190726/1556900980.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152827/83/1528278340_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_112759fbd2567782755571e1533a912c.jpg
РИА Новости
Туризм

В Турции подорожали входные билеты в музеи

Вчера, 12:48
345
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на руинах древнего города Иерополиса
Туристы на руинах древнего города Иерополиса
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Турции в середине 2019 года повысили входную плату за посещение музеев, дворцов и археологических памятников, сообщает АТОР.
Министерство туризма и культуры Турции с 15 июля на 20% повысило стоимость входных билетов в государственные музеи и археологические достопримечательности.
В списке подорожавших объектов есть музеи, популярные у российских туристов. Так, за посещение древнего Эфеса, Собора святой Софии, дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле придется заплатить 72 турецкие лиры (около 800 рублей), вместо шестидесяти. А за визит в Памуккале - на 10 лир больше, чем раньше (примерно 660 рублей). Стоимость входных билетов повысили более 160 музеев страны.
Турецкая общественность возмущена очередным повышением цен: последний раз билеты в музеи дорожали не так давно - в октябре 2018 года, причем сразу на 50%. Таким образом, за последние девять месяцев посещение музеев и достопримечательностей подорожало в совокупности на 70%.
Туристические власти объясняют эти шаги необходимостью доведения цен до среднеевропейского уровня, особенно с учетом того, что 85% музейного потока приходится на иностранных визитеров.
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
8 июня, 14:58
Эксперты: отели на российских курортах дороже, чем на зарубежных
По данным минтуризма Турции, в 2018 году в музеях страны побывало более 31 миллионов посетителей.
Изменения не повлияют на стоимость экскурсий для клиентов туроператоров в этом сезоне, так как контракты заключались на весь сезон в начале года, сообщает АТОР. Но на следующий год цены будут скорректированы.
000112
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмТурция
Рекомендуем
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска
РИА
Новости
Отдыхающие на пляже
Европейские курорты смогут привлечь туристов даже в жару, считает эксперт
Стихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане
В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты с Радой
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
Новак надеется, что карты "Мир" скоро будут принимать по всей Турции
Число раненных в секторе Газа палестинцев увеличилось до 56 человек
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
В более чем 50 городах Франции установлен абсолютный температурный рекорд
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова следит за ситуацией с избитым ребенком в лагере под Хабаровском
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Nord Stream 2 AG допускают отдельный арбитраж с Еверосоюзом
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан подписывают соглашение по итогам заседания в Анталье. 26 июля 2019
Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалюты
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о контактах членов партии "Слуга народа" с депутатами ГД
Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
На Кубани арестовали полицейского, обвиняемого в хищении служебного катера
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД посоветовал меньше находиться на улице в Европе из-за жары
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния