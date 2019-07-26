В Турции подорожали входные билеты в музеи

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Турции в середине 2019 года повысили входную плату за посещение музеев, дворцов и археологических памятников, Власти Турции в середине 2019 года повысили входную плату за посещение музеев, дворцов и археологических памятников, сообщает АТОР.

Министерство туризма и культуры Турции с 15 июля на 20% повысило стоимость входных билетов в государственные музеи и археологические достопримечательности.

В списке подорожавших объектов есть музеи, популярные у российских туристов. Так, за посещение древнего Эфеса, Собора святой Софии, дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле придется заплатить 72 турецкие лиры (около 800 рублей), вместо шестидесяти. А за визит в Памуккале - на 10 лир больше, чем раньше (примерно 660 рублей). Стоимость входных билетов повысили более 160 музеев страны.

Турецкая общественность возмущена очередным повышением цен: последний раз билеты в музеи дорожали не так давно - в октябре 2018 года, причем сразу на 50%. Таким образом, за последние девять месяцев посещение музеев и достопримечательностей подорожало в совокупности на 70%.

Туристические власти объясняют эти шаги необходимостью доведения цен до среднеевропейского уровня, особенно с учетом того, что 85% музейного потока приходится на иностранных визитеров.

По данным минтуризма Турции, в 2018 году в музеях страны побывало более 31 миллионов посетителей.