В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе. Соответствующее заявление опубликовала на своем сайте полиция Баварии.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Штарнберг. Полиция прибыла на вызов сотрудников школы, где проходила церемония вручения дипломов. По данным полиции, один из молодых людей "находился в состоянии алкогольного опьянения", вел себя агрессивно и не реагировал на замечания стражей порядка. После того как полиция доставила его в участок, к зданию подошла толпа молодых людей, требовавших отпустить их товарища.

"Как только сотрудники полиции прибыли в участок, около 50 молодых людей, участников выпускной церемонии, попытались проникнуть в здание, чтобы освободить подростка из-под стражи", - говорится в заявлении полиции.