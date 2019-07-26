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РИА Новости

В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок

Вчера, 11:55
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© AP Photo / Jens MeyerСотрудники полиции, Германия
Сотрудники полиции, Германия
© AP Photo / Jens Meyer
Сотрудники полиции, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе. Соответствующее заявление опубликовала на своем сайте полиция Баварии.
Инцидент произошел в четверг вечером в городе Штарнберг. Полиция прибыла на вызов сотрудников школы, где проходила церемония вручения дипломов. По данным полиции, один из молодых людей "находился в состоянии алкогольного опьянения", вел себя агрессивно и не реагировал на замечания стражей порядка. После того как полиция доставила его в участок, к зданию подошла толпа молодых людей, требовавших отпустить их товарища.
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"Как только сотрудники полиции прибыли в участок, около 50 молодых людей, участников выпускной церемонии, попытались проникнуть в здание, чтобы освободить подростка из-под стражи", - говорится в заявлении полиции.
Подростки забросали отделение бутылками, разбив одно из окон, и попытались взломать входную дверь. Толпу удалось успокоить только благодаря "массивной" подмоге, вызванной полицией. Ещё три человека были задержаны, молодого человека подросткам вызволить так и не удалось.
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ГерманияБаварияВ мире
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