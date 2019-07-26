Полиция Украины получила более 10 тысяч сообщений о нарушениях на выборах

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские полицейские получили более 10 тысяч сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Верховную раду, системных нарушений правопорядка не зафиксировали, заявил в пятницу первый заместитель министр внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов", - цитирует Ярового пресс-служба Нацполиции.

Он отметил, что личный состав Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и миграционной службы выполнили поставленные задачи.