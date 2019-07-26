Полиция Украины получила более 10 тысяч сообщений о нарушениях на выборах

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские полицейские получили более 10 тысяч сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Верховную раду, системных нарушений правопорядка не зафиксировали, заявил в пятницу первый заместитель министр внутренних дел Украины Сергей Яровой.
"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов", - цитирует Ярового пресс-служба Нацполиции.
Он отметил, что личный состав Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и миграционной службы выполнили поставленные задачи.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки ЦИК 100% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.