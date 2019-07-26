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РИА Новости

Полиция Украины получила более 10 тысяч сообщений о нарушениях на выборах

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские полицейские получили более 10 тысяч сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Верховную раду, системных нарушений правопорядка не зафиксировали, заявил в пятницу первый заместитель министр внутренних дел Украины Сергей Яровой.
"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов", - цитирует Ярового пресс-служба Нацполиции.
Подведение итогов выборов в Раду Украины
Вчера, 10:22
ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную раду
Он отметил, что личный состав Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и миграционной службы выполнили поставленные задачи.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки ЦИК 100% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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