FedEx будет сотрудничать с китайскими властями по делу о посылках Huawei

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американская логистическая компания FedEx заявила, что сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с китайскими властями в расследовании по делу о посылках Huawei, следует из заявления американской компании.

"Мы уже сотрудничаем и будем в полной мере продолжать сотрудничать с китайскими властями в расследовании, и мы стремимся к полному соблюдению всех применимых законов и актов", - говорится в сообщении.

Компания поясняет, что данные посылки обрабатывались в период, когда компания пыталась выполнить распоряжение Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, которое было непонятным и привело к существенным сложностям в деятельности компании. FedEx добавляет, что в этой связи она подала иск против Бюро промышленности и безопасности для того, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.