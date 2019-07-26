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РИА Новости

FedEx будет сотрудничать с китайскими властями по делу о посылках Huawei

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американская логистическая компания FedEx заявила, что сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с китайскими властями в расследовании по делу о посылках Huawei, следует из заявления американской компании.
"Мы уже сотрудничаем и будем в полной мере продолжать сотрудничать с китайскими властями в расследовании, и мы стремимся к полному соблюдению всех применимых законов и актов", - говорится в сообщении.
Логотип компании Huawei
Вчера, 11:08
В Китае ответили на объяснение FedEx об ошибочной отправке посылок Huawei
Компания поясняет, что данные посылки обрабатывались в период, когда компания пыталась выполнить распоряжение Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, которое было непонятным и привело к существенным сложностям в деятельности компании. FedEx добавляет, что в этой связи она подала иск против Бюро промышленности и безопасности для того, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
В начале июня власти Китая начали расследование в отношении FedEx после того, как компания Huawei сообщила, что две посылки с важными документами, отправленные из Японии в Китай, были перенаправлены в США. При этом Huawei никаких уведомлений не получала. Позже компания FedEx принесла свои извинения и сообщила, что перенаправления посылок произошло из-за ошибки. Однако это не помогло ей избежать расследования.
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Huawei TechnologiesКитайСШАFedExВ мире
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Логотип компании Huawei
В Китае ответили на объяснение FedEx об ошибочной отправке посылок Huawei
РИА
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