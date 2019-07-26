На северо-западе Приангарья аэропорты не принимают рейсы из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Аэропорты в населенных пунктах Бодайбо, Мама и Киренск на северо-западе Иркутской области не принимают рейсы из-за лесных пожаров, сообщили РИА Новости в аэропорту Иркутска.
"Данные аэропорты закрыты по метеоусловиям. Влияет дым от пожаров", - сказал собеседник агентства.
В справочной авиакомпании "Ангара" сообщили, что рейсы в Киренск, Бодайбо и Мама в пятницу отменены из-за условий видимости. В компании уточнили, пассажиров, следующих из Киренска и в Киренск, вывозят на автобусах в Иркутск. Расстояние между Киренском и Иркутском более 900 километров. Мама и Бодайбо располагаются от Иркутска на еще большем удалении.
По данным на утро пятницы, площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области составляет около полутора миллионов гектаров.