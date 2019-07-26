На северо-западе Приангарья аэропорты не принимают рейсы из-за пожаров

В справочной авиакомпании "Ангара" сообщили, что рейсы в Киренск, Бодайбо и Мама в пятницу отменены из-за условий видимости. В компании уточнили, пассажиров, следующих из Киренска и в Киренск, вывозят на автобусах в Иркутск. Расстояние между Киренском и Иркутском более 900 километров. Мама и Бодайбо располагаются от Иркутска на еще большем удалении.