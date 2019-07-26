Тень апокалипсиса, ч.1. Самое спорное решение XX века

1160

ИноСМИ. Серьезно Тень апокалипсиса, ч.1. Самое спорное решение XX века

Атомная бомба — с момента ее появления мы все живем в тени апокалипсиса. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки весь мир застыл от ужаса — и только японское руководство вздохнуло с облегчением, а американские солдаты ликовали, что не придется идти в бой. Первое и единственное боевое применение ядерного оружия обсуждают Яна Наумова и Андрей Крупин.