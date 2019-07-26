В палаточных лагерях в Томской области нашли нарушения

НОВОСИБИРСК, 26 июл - РИА Новости. Проверки палаточных лагерей в Томской области выявили различные нарушения в их работе, которые должны быть устранены до 30 июля, сообщает в пятницу обладминистрация.

Результаты внеочередных проверок мест летнего отдыха детей обсудили участники областной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Среди выявленных нарушений - необученность персонала лагерей действиям в ЧС, отсутствие специнвентаря, систем оповещения, планов эвакуации и необходимых противопожарных разрывов.

"Ситуация требует безотлагательной реакции", - приводятся в сообщении слова замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, который поручил организаторам лагерей до 30 июля устранить все недостатки.

"На следующий день после истечения срока нужна еще одна проверка, но уже с органами прокуратуры", - отметил он.

В свою очередь, замначальника регионального управления МЧС Антон Сибиряков сообщил, что шесть из 11 работающих этим летом палаточных лагерей уже завершили сезон, пять - продолжают работу в Томске, а также Томском, Кожевниковском и Первомайском районах.

"Все объекты прикрыты пожарными подразделениями с расчетным временем прибытия от одной до 20 минут. В Киреевске и Аникино выставлены два дополнительных поста", - сказал представитель ведомства.

Исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Сергей Шутов отметил сложности в проверке палаточных лагерей, так как они не привязаны к определенному адресу, к их организации предъявляются лишь методические рекомендации. По его словам, все 449 стационарных и палаточных лагерей региона, в том числе 37 с круглосуточным пребыванием детей, прошли приемку перед началом оздоровительного сезона и тогда выявленные нарушения были устранены.