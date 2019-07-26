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РИА Новости

Левин попросит СЖР подключиться к делу журналиста из Якутии

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что попросит Союз журналистов подключиться к делу журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова, признанного виновным в злоупотреблении свободой информации, в отношении этого случая закон о фейковых новостях неприменим, считает парламентарий.
Ранее якутский городской суд признал Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Представитель журналиста, заместитель главного редактора газеты "Якутск Вечерний" Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.
Газета Коммерсант. Архивное фото
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"Еще раз подчеркиваю, в этом законе речь идет о государственных символах и ни о чем другом. Поэтому в данной ситуации понятно, что везде разный уровень квалификации участковых на местах и следователей. Но судебные инстанции должны были внимательнее относиться к подобного рода делам и внимательно читать закон, не поддаваясь на давление в регионах со стороны их руководителей. Я рассчитываю, что … это решение, безусловно, будет оспорено. Я попрошу Союз журналистов подключиться к этому вопросу", - сказал Левин на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.
Он отметил, что это подразумевает и юридическую помощь журналисту.
"Мы рассчитываем, что в данной ситуации будет принято справедливое решение. Если в тексте написаны данные, не соответствующие действительности - что возможно, я не участник этих событий - для этого есть другие законы: защита чести и достоинства, клевета, по которым можно обращаться с иском и требовать сатисфакции. Но закон о фейк-ньюс неприменим в отношении данного случая", - сказал Левин.
Еженедельная газета "Якутск вечерний" в апреле опубликовала материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого, по его словам, якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. По словам Обедина, участковый уполномоченный майор Рушан Алимов 2 июля пришел в редакцию и требовал от автора проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался, и в его отношении был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.
В управлении МВД по Якутии РИА Новости сообщали, что участковый уполномоченный полиции действовал в рамках служебных полномочий. По информации ведомства, участковый Алимов в помещении редакции уведомил журналиста Романова о наличии в производстве дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания. Однако "Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день", добавляет ведомство.
Как сообщали в пресс-службе МВД по региону, участковый перенес опрос на следующий день, однако Романов снова не смог встретиться с полицейским, потом перенес встречу сначала на 1 июля, затем на 2 июля. В итоге Романов дал показания только 3 июля, уточнили в пресс-службе.
По информации газеты "Коммерсант", ранее газета "Якутск вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить положения закона о фейковых новостях.
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Леонид ЛевинСоюз журналистов РоссииЯкутияПроисшествия
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