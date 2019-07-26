Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T11:36Z
https://ria.ru/20190726/1556900273.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_0:177:3160:1955_1036x0_80_0_0_a3819cf17f938d999c2fd90a12fc13ee.jpg
РИА Новости

Nord Stream 2 AG просит суд аннулировать дискриминационные меры по проекту

Вчера, 11:36
6394
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проектная компания газопровода "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG - обратилась в Европейский суд с просьбой аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, говорится в сообщении компании.
"Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры", - гласит заголовок сообщения компании на ее сайте. Сам текст пока не опубликован.
В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").
В Еврокомиссии заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на "Северный поток-2", который был задуман еще до этих поправок. Nord Stream 2 AG в апреле направил письмо ЕК с просьбой официально подтвердить, что при новом законодательстве к проекту будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны давно. Компания просила прояснить условия получения исключений. После этого между сторонами начались консультации.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
22 июля, 08:02
В США предложили "более эффективный метод" борьбы с "Северным потоком-2"Директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт назвал готовящиеся санкции в США против проекта "Северный поток-2" бессмысленными и предложил альтернативу.
Nord Stream 2 AG считает, что "Северный поток-2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Компания заявляла, что рассматривает все опции защиты своих прав, если ЕС не предоставит проекту исключение, в том числе, через суд.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.
6341013
Обсудить 4
Nord Stream 2Северный поток-2Европейский судЕвропаЭкономика
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
РИА
Новости
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Габона подготовку к саммиту Россия-Африка
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
Логотип телеканала RT
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз в городе Боярка
Крах доверия. Европа готовится к банкротству "Укртрансгаза"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на "Роскосмос"
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска за несвоевременный отпуск
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
Лента новостейМолния