Россияне смогут выбрать между электронным и обычным паспортом, заявили в ГД

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными документами, это конституционное право будет обеспечено, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.
"Что касается права выбора, безусловно, оно будет сохранено. Крайне важно для тех, кто не хочет передавать свои биометрические данные и (хочет) пользоваться традиционными средствами, предоставить такую возможность. Это его конституционное право и оно будет обеспечено", - сказал Левин на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.
Ранее в июле вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ. Пластиковый документ размером с обычную банковскую карту будет действовать десять лет. На нем будут написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. В паспорте будут содержаться данные о месте проживания, номер водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН. Документ получит чип нового поколения с увеличенным объемом памяти, повышенной производительностью и высокой степенью защиты. Новый чип, как планируется, будет выпускаться на российском заводе "Микрон".