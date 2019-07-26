Россияне смогут выбрать между электронным и обычным паспортом, заявили в ГД

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными документами, это конституционное право будет обеспечено, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

"Что касается права выбора, безусловно, оно будет сохранено. Крайне важно для тех, кто не хочет передавать свои биометрические данные и (хочет) пользоваться традиционными средствами, предоставить такую возможность. Это его конституционное право и оно будет обеспечено", - сказал Левин на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.