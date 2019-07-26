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РИА Новости

Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалюты

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоСопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан подписывают соглашение по итогам заседания в Анталье. 26 июля 2019
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан подписывают соглашение по итогам заседания в Анталье. 26 июля 2019
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНТАЛЬЯ, 26 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара рассчитывает, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты, заявила министр торговли Турции и сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рухсар Пекджан.
"Нужно использовать нацвалюту в торговле. По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%. В импорте этот показатель всего 0,5% , и я жду, что российский бизнес также начнет больше операций осуществлять в нацвалюте", - сказала Пекджан, выступая на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье.
© РИА Новости / Алена ПалажченкоСопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
© РИА Новости / Алена Палажченко
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
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ТурцияРоссияЭкономика
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