В ГД проект регулирования e-mail назвали попыткой равнять кота и крокодила

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Законопроект об идентификации электронной почты нельзя писать юридически дословно с закона о мессенджерах, как это было сделано его авторами, не учитывая при этом техническую разницу сервисов; это напоминает попытку регулирования кота и крокодила одним законом о животном мире, считает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.
Члены Совета Федерации ранее внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Также документ обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.
"За основу предложенного регулирования с точки зрения юридической формы взяли законопроект о мессенджерах, тем самым поясняя, что никаких новых элементов юридического характера не вводится, все это списано практически дословно с законопроекта о мессенджерах, принятого Государственной Думой два года назад. Здесь, наверно, важно подчеркнуть, что все-таки между мессенджерами и почтовыми сервисами существует большая разница", - сказал Левин на пресс-конференции, посвящённой итогам весенней сессии Госдумы.
Он пояснил, что мессенджер имеет сложное технологическое устройство и по своей сути больше напоминает социальную сеть, в связи с чем главной проблемой является возможность открытых для всех пользователей публикаций. Почтовые же сервисы, подчеркнул Левин, всегда имеют конечного адресата, даже при большом количестве участников переписки.
"Поэтому крайне важно понимать, что когда мы готовим тот или иной закон, мы, безусловно, должны быть крайне внимательны и аккуратны к юридическим принципам и чётко формулировать их детали. Но говоря об информационных технологиях надо учитывать и специфику того, что мы предлагаем регулировать. Переведя на русский язык, понятный любому читателю и пользователю, я бы сказал так: когда мы пытаемся править законодательство о животном мире, нельзя регулировать котов и крокодилов одинаково, объясняя это только тем, что и те, и другие - животные. Это разные животные, они имеют разную специфику, в том числе и по тому, где и как они должны находиться. То же самое и здесь", - сказал Левин.
По мнению главы думского комитета, в отношении мессенджеров и электронной почты нельзя писать законодательство юридически дословно, не учитывая при этом техническую разницу между сервисами.