В ГД проект регулирования e-mail назвали попыткой равнять кота и крокодила

"Поэтому крайне важно понимать, что когда мы готовим тот или иной закон, мы, безусловно, должны быть крайне внимательны и аккуратны к юридическим принципам и чётко формулировать их детали. Но говоря об информационных технологиях надо учитывать и специфику того, что мы предлагаем регулировать. Переведя на русский язык, понятный любому читателю и пользователю, я бы сказал так: когда мы пытаемся править законодательство о животном мире, нельзя регулировать котов и крокодилов одинаково, объясняя это только тем, что и те, и другие - животные. Это разные животные, они имеют разную специфику, в том числе и по тому, где и как они должны находиться. То же самое и здесь", - сказал Левин.