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РИА Новости

"Автодор" временно вводит равную оплату проезда по своим дорогам

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы "Платон"
Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы Платон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы "Платон". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. "Автодор" с 1 августа до 13 октября вводит равные условия оплаты проезда по своим дорогам для владельцев транспондеров всех операторов, сообщила пресс-служба госкомпании.
"Автодор" принял решение с 1 августа до 13 октября ввести равные условия оплаты проезда по всем платным участкам трассы М-4 "Дон" и по трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург" кроме головного участка - от МКАД до Солнечногорска, потому что на участке с 15-го по 58-ой километр тариф устанавливает концессионер - Северо-западная концессионная компания.
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"Владельцы транспондеров ЗСД (Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга), СЗКК (Северо-Западная концессионная компания) и НКД ("Новое качество дорог", оператор обхода Одинцово на М-1) смогут проехать по платным автомагистралям в Москву и Санкт-Петербург, а также к курортам южных регионов России по максимально выгодным тарифам. То есть с теми же скидками, что и владельцы транспондеров T-pass государственной компании "Автодор", на 20-40 процентов дешевле базового тарифа", - говорится в сообщении.
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