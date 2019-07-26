"Автодор" временно вводит равную оплату проезда по своим дорогам

Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы "Платон". Архивное фото

Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы "Платон"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. "Автодор" с 1 августа до 13 октября вводит равные условия оплаты проезда по своим дорогам для владельцев транспондеров всех операторов, сообщила пресс-служба госкомпании.

"Автодор" принял решение с 1 августа до 13 октября ввести равные условия оплаты проезда по всем платным участкам трассы М-4 "Дон" и по трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург" кроме головного участка - от МКАД до Солнечногорска, потому что на участке с 15-го по 58-ой километр тариф устанавливает концессионер - Северо-западная концессионная компания.