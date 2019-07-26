В Челябинске запретили передвижение большегрузов днем после ДТП с краном

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Власти запретили передвижение по Челябинску в дневное время большегрузов, также в регионе начинаются массовые проверки автотранспортных предприятий, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором один человек погиб. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, утром на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера столкнулись три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза. По данным горадминистрации, в ДТП восемь человек пострадали, из них двое отказались от госпитализации.

"По инициативе главы региона Алексея Текслера вводится запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.

Кроме того, с пятницы по поручению начальника ГУ МВД области Андрея Сергеева сотрудниками госавтоинспекции региона начинаются массовые проверки организации работы в автотранспортных предприятиях, в результате которых будет дана оценка деятельности должностных и юридических лиц, уточняется в сообщении.