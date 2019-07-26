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РИА Новости

В Челябинске запретили передвижение большегрузов днем после ДТП с краном

Вчера, 11:24
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© Фото : группа в ВКонтакте "Регион-74 | Челябинск"Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
© Фото : группа в ВКонтакте "Регион-74 | Челябинск"
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Власти запретили передвижение по Челябинску в дневное время большегрузов, также в регионе начинаются массовые проверки автотранспортных предприятий, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором один человек погиб. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, утром на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера столкнулись три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза. По данным горадминистрации, в ДТП восемь человек пострадали, из них двое отказались от госпитализации.
"По инициативе главы региона Алексея Текслера вводится запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.
Кроме того, с пятницы по поручению начальника ГУ МВД области Андрея Сергеева сотрудниками госавтоинспекции региона начинаются массовые проверки организации работы в автотранспортных предприятиях, в результате которых будет дана оценка деятельности должностных и юридических лиц, уточняется в сообщении.
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Рейдовые мероприятия, направлены на выявление маршрутного пассажирского транспорта, а также большегрузного и автомобилей спецтехники, не отвечающих требованиям безопасности, добавляет пресс-служба. Будут проверяться водители, а также автотранспортные предприятия на порядок выпуска на линию транспортных средств, наличие медосмотра водителей и осуществление контроля за техническим состоянием автопарка.
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