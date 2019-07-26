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РИА Новости

Дым от лесных пожаров в Западной Сибири начнет рассеиваться 28 июля

Вчера, 11:22
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Регионы Западной Сибири, как ожидается, начнут освобождаться от установившейся дымки от лесных пожаров 28 июля, но она сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по Новосибирской области.
"По прогнозам синоптиков, с 28 июля регионы Западной Сибири начнут освобождаться от установившейся дымки. Южный ветер существенно снизит задымленность, при этом она сохранится в Красноярском крае и Иркутской области", - говорится в сообщении.
В связи с метеоусловиями до конца недели прогнозируется продолжение распространения шлейфа дыма от лесных пожаров с территории Красноярского края на Хакасию, Кемеровскую и Томскую области. При этом с изменением направления ветра на юго-западный с воскресенья в этих регионах будет благоприятная обстановка.
"Природные пожары продолжают действовать в Красноярском крае и Иркутской области, в других сибирских регионах термических точек не зафиксировано. От Новосибирска до ближайших лесных пожаров порядка полутора тысяч километров", - отметили в ГУМЧС.
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В пресс-службе отметили, что специалисты отслеживают все термические точки и направление ветра в режиме реального времени, угрозы для населенных пунктов нет. Ежедневно проводятся замеры воздуха, но, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не выявлено. Ситуацию контролируют региональные управления Роспотребнадзора и главки МЧС в регионах Сибири.
Западную Сибирь, а также другие регионы России чуть меньше недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. К настоящему времени уже более 115 тысяч человек поддержали петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, по данным на утро пятницы, составляет почти 1,5 миллиона гектаров.
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Западная СибирьПроисшествия
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