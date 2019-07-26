Дым от лесных пожаров в Западной Сибири начнет рассеиваться 28 июля

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Регионы Западной Сибири, как ожидается, начнут освобождаться от установившейся дымки от лесных пожаров 28 июля, но она сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по Новосибирской области.

"По прогнозам синоптиков, с 28 июля регионы Западной Сибири начнут освобождаться от установившейся дымки. Южный ветер существенно снизит задымленность, при этом она сохранится в Красноярском крае и Иркутской области", - говорится в сообщении.

В связи с метеоусловиями до конца недели прогнозируется продолжение распространения шлейфа дыма от лесных пожаров с территории Красноярского края на Хакасию, Кемеровскую и Томскую области. При этом с изменением направления ветра на юго-западный с воскресенья в этих регионах будет благоприятная обстановка.

"Природные пожары продолжают действовать в Красноярском крае и Иркутской области, в других сибирских регионах термических точек не зафиксировано. От Новосибирска до ближайших лесных пожаров порядка полутора тысяч километров", - отметили в ГУМЧС.

В пресс-службе отметили, что специалисты отслеживают все термические точки и направление ветра в режиме реального времени, угрозы для населенных пунктов нет. Ежедневно проводятся замеры воздуха, но, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не выявлено. Ситуацию контролируют региональные управления Роспотребнадзора и главки МЧС в регионах Сибири.