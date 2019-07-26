Совфед одобрил закон о праве на временное проживание в России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты.

Сокращается с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Также разрешение на временное проживание будет выдаваться отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на пять лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Помимо этого, уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства. Теперь оно должно выдаваться иностранцу, который прожил в РФ не менее одного года на основании разрешения на временное проживание и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Также разрешение несовершеннолетним иностранцам будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна. Кроме того, на срок временного проживания родителя будет выдаваться разрешение совершеннолетним иностранцам, если родитель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.

На эти же категории распространяется право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения и получил документ об образовании и о квалификации с отличием.