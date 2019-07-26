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РИА Новости

Китай применил идею Маска для повышения точности падения ступеней ракет

Вчера, 11:15
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© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн" с морской платформы в Желтом море
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн с морской платформы в Желтом море
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн" с морской платформы в Желтом море. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Чанчжэн-2С", которая в пятницу вывела с космодрома Сичан на орбиту три спутника "Яогань-30", имела решетчатые рули, позволяющие повысить точность падения отработавшей первой ступени ракеты на Землю.
На снимках ракеты, опубликованных китайскими СМИ, видны четыре решетчатых руля, установленных на переходнике между первой и второй ступенями. После разделения ступеней переходник с рулями остается на первой ступени. Рули позволяют управлять положением ступени при ее падении на Землю.
Запуск китайской ракеты-носителя Чанчжэн-2С со спутниками дистанционного зондирования Земли Яогань-30 с космодрома Сичан. 26 июля 2019
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На видео, размещенных в китайских микроблогах Weibo, видно как отработавшая первая ступень запущенной в пятницу ракеты в вертикальном положении падает на Землю.
Впервые решетчатые рули аналогичной конструкции были использованы американской компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения посадок на Землю первых ступеней ракет Falcon-9. В китайском сегменте микроблогов жители регулярно публикуют видео, как отработавшие первые ступени китайских ракет падают на строения, нанося им ущерб.
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Илон МаскSpaceXКитайРИА Наука
Популярные комментарии
Все «идеи Маска» - это идеи десятка американских корпораций, которые за Маском стоят. Маск ничего в жизни не изобрёл, он просто пиар-агент.
26 июля, 11:18
MYMake Yellowstone Great Again
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