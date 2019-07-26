Китай применил идею Маска для повышения точности падения ступеней ракет

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Чанчжэн-2С", которая в пятницу вывела с космодрома Сичан на орбиту три спутника "Яогань-30", имела решетчатые рули, позволяющие повысить точность падения отработавшей первой ступени ракеты на Землю.

На снимках ракеты, опубликованных китайскими СМИ, видны четыре решетчатых руля, установленных на переходнике между первой и второй ступенями. После разделения ступеней переходник с рулями остается на первой ступени. Рули позволяют управлять положением ступени при ее падении на Землю.

На видео, размещенных в китайских микроблогах Weibo, видно как отработавшая первая ступень запущенной в пятницу ракеты в вертикальном положении падает на Землю.