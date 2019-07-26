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РИА Новости

Совфед одобрил закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о создании в России реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей.
В этот реестр войдут граждане РФ, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя.
В реестр не будут включаться родители, восстановленные в родительских правах, которые, согласно Семейному кодексу, могут быть усыновителями.
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