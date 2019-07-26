Совфед одобрил закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о создании в России реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей.

В этот реестр войдут граждане РФ, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя.