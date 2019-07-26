В Китае ответили на объяснение FedEx об ошибочной отправке посылок Huawei

ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Объяснение американской службы FedEx, перенаправившей в США посылки Huawei с важными документами, которые должны были прийти в Китай, и утверждавшей, что это произошло из-за ошибки, расходятся с фактами, сообщает агентство Объяснение американской службы FedEx, перенаправившей в США посылки Huawei с важными документами, которые должны были прийти в Китай, и утверждавшей, что это произошло из-за ошибки, расходятся с фактами, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Ранее компетентные органы Китая начали расследование и направили официальный запрос в представительство FedEx в Китае в связи с тем, что FedEx не доставила посылки компании Huawei по указанному адресу в Китае.

"Расследование, проведенное китайскими властями, показало, что заявление FedEx о доставке по ошибочному адресу посылок компании Huawei расходятся с фактами", - говорится в сообщении агентства.

Китайские следователи также подозревают FedEx в том, что компания задержала отправку в Китай более 100 посылок Huawei.

Сообщается, что китайская сторона продолжит тщательное и объективное расследование инцидента.

В начале июня власти Китая начали расследование в отношении FedEx после того, как компания Huawei сообщила, что две посылки с важными документами, отправленные из Японии в Китай, были перенаправлены в США. При этом Huawei никаких уведомлений не получала. Позже компания FedEx принесла свои извинения и сообщила, что перенаправления посылок произошло из-за ошибки. Однако это не помогло ей избежать расследования.