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РИА Новости

В Китае ответили на объяснение FedEx об ошибочной отправке посылок Huawei

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Объяснение американской службы FedEx, перенаправившей в США посылки Huawei с важными документами, которые должны были прийти в Китай, и утверждавшей, что это произошло из-за ошибки, расходятся с фактами, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Ранее компетентные органы Китая начали расследование и направили официальный запрос в представительство FedEx в Китае в связи с тем, что FedEx не доставила посылки компании Huawei по указанному адресу в Китае.
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"Расследование, проведенное китайскими властями, показало, что заявление FedEx о доставке по ошибочному адресу посылок компании Huawei расходятся с фактами", - говорится в сообщении агентства.
Китайские следователи также подозревают FedEx в том, что компания задержала отправку в Китай более 100 посылок Huawei.
Сообщается, что китайская сторона продолжит тщательное и объективное расследование инцидента.
В начале июня власти Китая начали расследование в отношении FedEx после того, как компания Huawei сообщила, что две посылки с важными документами, отправленные из Японии в Китай, были перенаправлены в США. При этом Huawei никаких уведомлений не получала. Позже компания FedEx принесла свои извинения и сообщила, что перенаправления посылок произошло из-за ошибки. Однако это не помогло ей избежать расследования.
Глава государственного почтового управления Китая Ма Цзюньшэн заявил, что FedEx, перенаправив посылки компании Huawei без какого-либо уведомления, нарушила законные права и интересы клиента, а также соответствующие правовые нормы КНР, именно поэтому в отношении FedEx было начато расследование.
Логотип компании Huawei. Архивное фото
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Huawei TechnologiesКитайСШАFedExВ мире
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