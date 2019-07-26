В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Калужской области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Информация о ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Жиздринском районе на 335-м километре автодороги М-3 "Украина" поступила спасателям в 00.42 мск пятницы.
"Фура Iveco с полуприцепом остановилась на ремонт из-за взорвавшегося колеса. В нее врезался Mercedes Vito. Пострадали пять человек: четыре пассажира и водитель Mercedes", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших доставили в больницы.