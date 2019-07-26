Омбудсмен готова помочь родителям избитого в лагере под Хабаровском ребенка

ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Родители мальчика, избитого на смене "Спецназ дети" в несанкционированном лагере под Хабаровском, не обращались за помощью к уполномоченному по правам ребенка, они ее получат при обращении, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Ранее сообщалось, что во вторник 11-летний мальчик был избит в нелегальном палаточном лагере в поселке Мирный под Хабаровском. СК возбудил два уголовных дела "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Установлены подростки, подозреваемые в причастности к избиению. Прокуратура установила, что лагерь не получал разрешения на открытие от Роспотребнадзора. Сейчас лагерь закрыт.

"Родители ребенка к нам пока не обращались, но мы готовы оказать всю необходимую помощь в рамках своих полномочий", - сказала Трегубенко.