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РИА Новости

Омбудсмен готова помочь родителям избитого в лагере под Хабаровском ребенка

Вчера, 10:54
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ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Родители мальчика, избитого на смене "Спецназ дети" в несанкционированном лагере под Хабаровском, не обращались за помощью к уполномоченному по правам ребенка, они ее получат при обращении, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
Ранее сообщалось, что во вторник 11-летний мальчик был избит в нелегальном палаточном лагере в поселке Мирный под Хабаровском. СК возбудил два уголовных дела "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Установлены подростки, подозреваемые в причастности к избиению. Прокуратура установила, что лагерь не получал разрешения на открытие от Роспотребнадзора. Сейчас лагерь закрыт.
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"Родители ребенка к нам пока не обращались, но мы готовы оказать всю необходимую помощь в рамках своих полномочий", - сказала Трегубенко.
Она отметила, что возникает вопрос о том, как продавались и покупались путевки в этот лагерь. В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, куда внесена информация об учебно-тренировочных сборах "Спецназ дети", нет информации о том, что лагерь проходил проверки.
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