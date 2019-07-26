Ракеты "Союз-2.1" могут оснастить двигателями РД-180

КОРОЛЕВ (Московская область), 26 июл - РИА Новости. Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Вопрос о дальнейшей судьбе РД-180 встал на фоне планов американцев отказаться от закупок этих двигателей. Это произойдет, когда закончится разработка двигателя BE-4 компанией Blue Origin для ракеты Vulcan, которая придет на смену Atlas-5 с РД-180.

"Она еще лет десять точно полетает [ракета "Союз"], одно из возможных решений - замена на первой ступени "Союза-2.1а" и "Союза-2.1б" двигателей на РД-180", - сказал Рогозин в ЦНИИмаш.