Иран допустил индийских дипломатов к экипажу британского танкера

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад сообщил, что иранские власти предоставили Индии консульский доступ к 18 гражданам страны, которые находились на задержанном британском танкере Stena Impero как представители экипажа.

"Индийское посольство в Тегеране получило консульский доступ на встречу с 18 членами экипажа задержанного британского судна Stena Impero из Индии. Ведется работа для предоставления такого же доступа для пяти членов экипажа с другим гражданством. Посольство Индии сообщило, что члены экипажа, согласно его наблюдениям, очень спокойны и не испытывают паники", - сообщил иранский посол в своем Twitter

Indian Embassy in Tehran was granted consular access to meet the 18 Indian crew of the detained British ship Stena Impero. Similar access is underway to other 5 crew from other nationalities. Indian embassy has reported to find the crew being very calm with no sense of panic. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) July 26, 2019

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.