Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T10:51Z
https://ria.ru/20190726/1556897366.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155673/51/1556735127_0:68:1079:675_1036x0_80_0_0_70781c674086f73c868e3e540dadb156.jpg
РИА Новости

Иран допустил индийских дипломатов к экипажу британского танкера

Вчера, 10:49
417
© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад сообщил, что иранские власти предоставили Индии консульский доступ к 18 гражданам страны, которые находились на задержанном британском танкере Stena Impero как представители экипажа.
"Индийское посольство в Тегеране получило консульский доступ на встречу с 18 членами экипажа задержанного британского судна Stena Impero из Индии. Ведется работа для предоставления такого же доступа для пяти членов экипажа с другим гражданством. Посольство Индии сообщило, что члены экипажа, согласно его наблюдениям, очень спокойны и не испытывают паники", - сообщил иранский посол в своем Twitter.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
21 июля, 15:14
Иран не отпустит экипаж задержанного танкера до завершения следствия
301000
Обсудить 0
ВеликобританияИндияИранВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
РИА
Новости
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Лента
новостей
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии заявил, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы
Логотип компании Huawei
В Китае ответили на объяснение FedEx об ошибочной отправке посылок Huawei
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Здание Министерства иностранных дел РФ
Российский МИД прокомментировал отказ Палестины от соглашений с Израилем
Иран отпустил девять граждан Индии с задержанного танкера
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прибыли в Краснодар
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
Лента новостейМолния