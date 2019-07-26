Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T10:48Z
https://ria.ru/20190726/1556897341.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155679/42/1556794207_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_11fbf0cdeec9843a4d688f2c2e033640.jpg
РИА Новости

Совфед ратифицировал протоколы, изменяющие устав ОДКБ

Вчера, 10:48
187
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в пятницу протоколы, измеряющие устав и правовой статус Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Один из протоколов был подписан президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 8 ноября 2018 года в Астане и предусматривает, что в состав Совета коллективной безопасности входят главы государств ОДКБ либо главы правительств, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета коллективной безопасности.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
2 июля, 18:04
В Совбезе предупредили о подготовке НАТО "революций" в странах ОДКБ
Другой протокол вносит изменения в устав, которые предусматривают получение статуса наблюдателя при ОДКБ государствами, не являющимися членами ОДКБ, и международными организациями, заинтересованными в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств об участии в ее практических мероприятиях.
Согласно протоколу, государства, не являющиеся членами ОДКБ, и международные организации, разделяющие ее цели и принципы, желающие установить и развивать с Организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества с принятием обязательств об участии в практических мероприятиях, могут получить статус партнера.
Протокол о внесении изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ предлагает уточнить понятие "представители государств-членов" ОДКБ; ввести должность постоянного и полномочного представителя при ОДКБ, а также должность заместителя генерального секретаря Организации. Протоколом также предлагается установить привилегии и иммунитеты не только генеральному секретарю ОДКБ и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, если они не являются гражданами государства пребывания.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 00:19
Генассамблея ООН приняла резолюцию об усилении сотрудничества ООН и ОДКБ
000000
Обсудить 0
Совет Федерации РФОДКБРоссияОбщество
Рекомендуем
Танкер Stena Impero
Иран допустил индийских дипломатов к экипажу британского танкера
РИА
Новости
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии заявил, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прибыли в Краснодар
Посол в Турции рассказал о состоянии раненого белорусского дипломата
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Российский МИД прокомментировал отказ Палестины от соглашений с Израилем
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о праве на временное проживание в России
Логотип компании Huawei
В Китае ответили на объяснение FedEx об ошибочной отправке посылок Huawei
Жители Дейр-эз-Зоре
Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
Ракетный двигатель РД-180
Ракеты "Союз-2.1" могут оснастить двигателями РД-180
Гражданин США Пол Уилан
Пол Уилан вновь заявил об угрозах со стороны ФСБ
Флаги Молдавии в Кишиневе
В Молдавии не смогли назначить кандидата на пост врио генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
В ЦБ Сирии рассказали о систематических кампаниях по ослаблению нацвалюты
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
Лента новостейМолния