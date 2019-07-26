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РИА Новости

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

Вчера, 10:43
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском.
Преступление произошло в четверг — мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой.
На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую "газель".
Как сообщила официальный представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова, во время досмотра у подозреваемого изъяли охотничий нож со следами крови.
Ранее сообщалось, что нападавшего удалось задержать через несколько часов после преступления в лесу в Ногинском районе. Он заявил, что убитая ему изменяла.
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Происшествия
Популярные комментарии
Вот поэтому и надо снимать мораторий на смертную казнь. Это с его слов мы знаем, что он ее зарезал из-за ревности, а может у него просто мозг переклинил и он пошел и зарезал первую встречную, которая его и в глаза ни разу не видела.
26 июля, 12:48
mmirnvas
1200000
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