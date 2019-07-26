Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском.

Преступление произошло в четверг — мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой.

На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую "газель".

Как сообщила официальный представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова, во время досмотра у подозреваемого изъяли охотничий нож со следами крови.