Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском.
Преступление произошло в четверг — мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой.
На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую "газель".
Как сообщила официальный представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова, во время досмотра у подозреваемого изъяли охотничий нож со следами крови.
Ранее сообщалось, что нападавшего удалось задержать через несколько часов после преступления в лесу в Ногинском районе. Он заявил, что убитая ему изменяла.