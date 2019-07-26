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РИА Новости
Культура

Уличные театры покажут 80 спектаклей на фестивале в Петербурге

Вчера, 10:36
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАртисты российского Союза уличных театров во время парада на Театральной площади в Сочи
Артисты российского Союза уличных театров во время парада на Театральной площади в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Девятый международный фестиваль уличных театров "Елагин парк" пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июля.
Фестиваль пройдет в ЦПКиО имени С.М. Кирова.
"Уличные театры из Франции, Голландии, Аргентины, Испании, Италии, Чехии, Кореи, Польши и России покажут более 80 спектаклей всевозможных направлений уличного искусства: клоунаду, новый цирк, масштабные зрелища и необычные перформансы, музыкальные и интерактивные спектакли, совершенно разнообразные по визуальному ряду и глубине историй, поднимающие общечеловеческие проблемы", - сообщают организаторы.
На территории Елагина острова будут открыты одновременно более десятка площадок, где коллективы представят спектакли и для семейного просмотра, и экспериментальные пластические постановки российских и зарубежных авангардистов, и интерактивные спектакли.
Торжественное открытие фестиваля по традиции начнется в пятницу вечером с праздничного шествия коллективов уличных театров от станции метро "Крестовский остров".
В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, уличные театры представят свои спектакли.
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