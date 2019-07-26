Главу пермского УФССП, обвиняемого во взятке, заключили под стражу

ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми отправил под стражу на 1 месяц 18 дней обвиняемого в получении взятки руководителя управления ФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг СУСК по Пермскому краю заявил о том, что в отношении Кожевникова следственными органами было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере"). В СК пояснили, что вторым фигурантом уголовного дела является бывший начальник отдела - старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова, которая была задержана в начале июня и отправлена под стражу.

По данным следствия, Кожевников и Марданова в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в размере 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

В пятницу Дзержинский районный суд Перми провел заседание по избранию меры пресечения для Кожевникова.

"Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 18 дней, то есть до 13 сентября 2019 года", - объявила решение судья Ольга Лядова.

В ходе заседания Кожевников заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.