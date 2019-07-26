Посол в Турции рассказал о состоянии раненого белорусского дипломата

МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Белорусский дипломат, пострадавший в результате вооруженного нападения в Анкаре, по-прежнему находится в реанимации, но уже на следующей неделе его могут перевести в обычную палату, поскольку в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика, сообщил РИА Новости в пятницу посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных.

По данным белорусского МИД, дипломат был ранен в среду в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.

"Ситуация нас обнадеживает. Пока к нему (в реанимацию – ред.) пускают только супругу, также был сын. Но хочу сказать, что он уже ест самостоятельно, его покормила супруга, по просьбе доктора сделал несколько шагов по палате. Нам кажется, что ситуация улучшается. Он пока находится еще в палате реанимации, поэтому визиты к нему ограничены, но мы надеемся, что на следующей неделе его переведут уже в обычную палату и начнется процесс выздоровления более системный", - сказал Савиных.

Отвечая на вопрос, планирует ли дипмиссия в связи с нападением на дипломата усилить меры безопасности, посол отметил, что "вне всякого сомнения, меры безопасности предпринимаются постоянно". "Но и такие случаи исключить, к сожалению, тоже нельзя", - сказал посол.

Савиных подчеркнул, что в связи с произошедшим сотрудники белорусского посольства в Турции находятся в самом тесном взаимодействии и с властями этой страны, и с органами государственного управления. "Они полностью с нами открыты, взаимодействуют, стараются оказать любое возможное содействие", - сказал собеседник агентства.