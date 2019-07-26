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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье объем отгрузки товаров собственного производства вырос на 10%

Вчера, 10:30
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности в Московской области в первом полугодии 2019 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"В первом полугодии 2019 года объем отгрузки товаров собственного производства составил 1,41 триллиона рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,26 триллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что положительная динамика отмечается практически по всем видам деятельности обрабатывающих производств Подмосковья: выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, вырос в 2,2 раза; компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,9 раза; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза.
"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Московской области существенно увеличены меры поддержки экспортеров. По итогам 2018 года экспорт Московской области составляет 6,9 миллиарда долларов, и мы поставили задачу достичь к 2024 году объем экспорта в 13 миллиардов долларов", - цитирует пресс-служба слова зампреда правительства Московской области Вадима Хромова.
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