В Подмосковье объем отгрузки товаров собственного производства вырос на 10%

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности в Московской области в первом полугодии 2019 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В первом полугодии 2019 года объем отгрузки товаров собственного производства составил 1,41 триллиона рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,26 триллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что положительная динамика отмечается практически по всем видам деятельности обрабатывающих производств Подмосковья: выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, вырос в 2,2 раза; компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,9 раза; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза.