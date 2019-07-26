СК возбудил второе дело после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело после получения ребенком травм в несанкционированном палаточном лагере под Хабаровском, сообщает СУСК РФ по краю в пятницу.

Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Спецназ дети" для детей 10-17 лет. Травмы получил 11 ребенок. СК возбудил дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Установлено, что у лагеря не было разрешения на открытие смены. Сейчас он закрыт.

"В отношении руководства детского лагеря возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Как отмечает СК, следствие установило, что травмы пострадавший мальчик получил в результате конфликта между подростками. Он находится в больнице. Установлены несовершеннолетние, причастные к нанесению травм. Проведен осмотр места преступления, изъята документация.