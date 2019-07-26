СК возбудил второе дело после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Следствие возбудило второе уголовное дело после получения ребенком травм в несанкционированном палаточном лагере под Хабаровском, сообщает СУСК РФ по краю в пятницу.
Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Спецназ дети" для детей 10-17 лет. Травмы получил 11 ребенок. СК возбудил дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Установлено, что у лагеря не было разрешения на открытие смены. Сейчас он закрыт.
"В отношении руководства детского лагеря возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Как отмечает СК, следствие установило, что травмы пострадавший мальчик получил в результате конфликта между подростками. Он находится в больнице. Установлены несовершеннолетние, причастные к нанесению травм. Проведен осмотр места преступления, изъята документация.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар, погибли четыре ребенка. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.