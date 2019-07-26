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РИА Новости

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Вчера, 10:27
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Позже она пояснила, что задержанным вменяют злоупотребления в крупном размере. По версии следствия, Султанов и Шведов взяли в одном из банков кредит на шесть миллиардов рублей по ставке от 7 до 8,5 процента, хотя на счетах областного бюджета были значительные остатки средств. Как полагают следователи, если бы казне действительно нужны были деньги, то бюджетный кредит можно было взять по более низкой ставке, в 0,1 процента.
"Таким образом, бюджету региона причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей", — сказала Петренко.
Султанов ушел в отставку по собственному желанию еще 10 июня. Исполняющим обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области назначили Виталия Шведова.
© Фото : Правительство Астраханской областиРасул Султанов
Расул Султанов
© Фото : Правительство Астраханской области
Расул Султанов. Архивное фото
Помощник Шведова рассказал РИА Новости, что региональный Минфин работает в штатном режиме, обыски в ведомстве не проводились.
При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что и в министерстве, и дома у задержанных начались обыски. По его словам, уже сегодня и. о. министра финансов отстранят от должности. Кто его заменит, пока понимания нет, добавил собеседник агентства.
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