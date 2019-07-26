СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Позже она пояснила, что задержанным вменяют злоупотребления в крупном размере. По версии следствия, Султанов и Шведов взяли в одном из банков кредит на шесть миллиардов рублей по ставке от 7 до 8,5 процента, хотя на счетах областного бюджета были значительные остатки средств. Как полагают следователи, если бы казне действительно нужны были деньги, то бюджетный кредит можно было взять по более низкой ставке, в 0,1 процента.

"Таким образом, бюджету региона причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей", — сказала Петренко.

Султанов ушел в отставку по собственному желанию еще 10 июня. Исполняющим обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области назначили Виталия Шведова.

Помощник Шведова рассказал РИА Новости, что региональный Минфин работает в штатном режиме, обыски в ведомстве не проводились.