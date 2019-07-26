Рогозин пожаловался на дожди, которые мешают строительству на Восточном

КОРОЛЕВ (Московская область), 26 июл - РИА Новости. Непогода на Дальнем Востоке уже месяц мешает строить вторую очередь космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты "Ангара", поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", - заявил он в пятницу в ЦНИИмаш.
При этом Рогозин выразил недоумение из-за статистики, согласно которой на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.
"Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы", - недоумевает глава "Роскосмоса".
Тем не менее, по его словам, строительство укладывается в сроки. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023 году.