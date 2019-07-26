Рогозин пожаловался на дожди, которые мешают строительству на Восточном

КОРОЛЕВ (Московская область), 26 июл - РИА Новости. Непогода на Дальнем Востоке уже месяц мешает строить вторую очередь космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты "Ангара", поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", - заявил он в пятницу в ЦНИИмаш.

При этом Рогозин выразил недоумение из-за статистики, согласно которой на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.

"Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы", - недоумевает глава "Роскосмоса".