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РИА Новости

Рогозин пожаловался на дожди, которые мешают строительству на Восточном

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 июл - РИА Новости. Непогода на Дальнем Востоке уже месяц мешает строить вторую очередь космодрома Восточный - стартовый комплекс ракеты "Ангара", поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", - заявил он в пятницу в ЦНИИмаш.
При этом Рогозин выразил недоумение из-за статистики, согласно которой на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.
"Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы", - недоумевает глава "Роскосмоса".
Тем не менее, по его словам, строительство укладывается в сроки. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023 году.
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