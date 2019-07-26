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РИА Новости

В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек

Вчера, 10:23
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© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором один человек погиб. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ДТП произошло в 09.22 (07.22 мск) на пересечение улиц Дзержинского и Вагнера, столкнулись три маршрутных автобуса ПАЗ и кран, у которого, по предварительной информации данным, отказали тормоза. По данным горадминистрации, в ДТП восемь человек пострадали, из них двое отказались от госпитализации.
"В ДТП пострадали восемь человек, из них шестеро были госпитализированы в лечебные учреждения. Пострадавших в тяжелом состоянии нет", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пострадавшие были доставлены в городские клинические больницы №№9 и 1, а также в дорожную клиническую больницу.
В пресс-службе горадминистрации напомнили, что детей среди пострадавших нет.
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