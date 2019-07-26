Водителю, чья машина "превысила скорость" на эвакуаторе, отменили штраф

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. ГИБДД во Владимирской области отменила штраф водителю, чей автомобиль якобы превысил скорость, хотя в этот момент его перевозил эвакуатор, сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела информации УМВД по региону Ирина Гавриченко.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что житель Воронежа получил уведомление от ГИБДД о необходимости заплатить штраф за превышение скорости. Нарушение зафиксировала ночью автоматическая камера. Согласно информации на фото, автомобиль ехал со скоростью 86 километров в час вместо допустимых 60 километров в час по автодороге Владимир - Гусь-Хрустальный. Владелец машины заявил, что его автомобиль в это время ехал на эвакуаторе, и это действительно можно рассмотреть на фото.

Гавриченко подтвердила, что уведомление о штрафе было направлено жителю Воронежа, и назвала произошедшее технической ошибкой.