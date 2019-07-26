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РИА Новости

Водителю, чья машина "превысила скорость" на эвакуаторе, отменили штраф

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. ГИБДД во Владимирской области отменила штраф водителю, чей автомобиль якобы превысил скорость, хотя в этот момент его перевозил эвакуатор, сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела информации УМВД по региону Ирина Гавриченко.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что житель Воронежа получил уведомление от ГИБДД о необходимости заплатить штраф за превышение скорости. Нарушение зафиксировала ночью автоматическая камера. Согласно информации на фото, автомобиль ехал со скоростью 86 километров в час вместо допустимых 60 километров в час по автодороге Владимир - Гусь-Хрустальный. Владелец машины заявил, что его автомобиль в это время ехал на эвакуаторе, и это действительно можно рассмотреть на фото.
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Гавриченко подтвердила, что уведомление о штрафе было направлено жителю Воронежа, и назвала произошедшее технической ошибкой.
"Надо учитывать, что это было автоматическое средство фиксации нарушений ПДД, и плюс это было ночное время суток… Руководство ГИБДД разобралось в ситуации, постановление отменено", - сказала собеседница агентства.
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ГИБДД МВД РФВладимирская областьПроисшествия
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