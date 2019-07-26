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РИА Новости

Эксперт прокомментировал просьбу США к Турции по С-400

Вчера, 10:16
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© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Предложение американского сенатора Линдси Грэма Турции не развертывать закупленные у России системы ПВО С-400 является последней попыткой Вашингтона сорвать этот контракт, Анкара не примет это предложение из соображений безопасности и престижа страны, заявил РИА Новости в пятницу директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
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"По всей видимости, это последняя попытка США сорвать контракт на поставку С-400 Турции. Рассчитываем, что Анкара не примет данное предложение, потому что это означало бы потерю Турцией политического "лица" сильной самостоятельной страны", - сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что закупка Турцией С-400 продиктована объективной необходимостью обезопасить себя от возможных воздушных и ракетных угроз, риск которых постоянно растёт.
"С-400 нужны Турции, прежде всего для надежной защиты своего воздушного пространства. Риски растут, а С-400 может перехватывать не только воздушные цели, но и оперативно-тактические ракеты", - отметил собеседник агентства.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
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