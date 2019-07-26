Эксперт прокомментировал просьбу США к Турции по С-400

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Предложение американского сенатора Линдси Грэма Турции не развертывать закупленные у России системы ПВО С-400 является последней попыткой Вашингтона сорвать этот контракт, Анкара не примет это предложение из соображений безопасности и престижа страны, заявил РИА Новости в пятницу директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

"По всей видимости, это последняя попытка США сорвать контракт на поставку С-400 Турции. Рассчитываем, что Анкара не примет данное предложение, потому что это означало бы потерю Турцией политического "лица" сильной самостоятельной страны", - сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что закупка Турцией С-400 продиктована объективной необходимостью обезопасить себя от возможных воздушных и ракетных угроз, риск которых постоянно растёт.

"С-400 нужны Турции, прежде всего для надежной защиты своего воздушного пространства. Риски растут, а С-400 может перехватывать не только воздушные цели, но и оперативно-тактические ракеты", - отметил собеседник агентства.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.