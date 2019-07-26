Прокуратура призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции в центре Москвы в эту субботу, 27 июля, говорится Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции в центре Москвы в эту субботу, 27 июля, говорится на сайте надзорного ведомства

По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за за слишком большого числа недействительных подписей.

"Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за участие в массовых публичных мероприятиях. Мероприятие с органами исполнительной власти Москвы не согласовано", - отмечается в релизе.

Среди организаторов новой акции те же люди - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Как отмечает ведомство, 14 июля они провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению прокуратуры. Теперь в их отношении проводится административное расследование.

"Прокурором Центрального административного округа Москвы указанным лицам повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", - добавили в прокуратуре.