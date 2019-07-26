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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Прокуратура призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции в центре Москвы в эту субботу, 27 июля, говорится на сайте надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за за слишком большого числа недействительных подписей.
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24 июля, 14:00
Мосгоризбирком прокомментировал дело о незаконных митингах
"Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за участие в массовых публичных мероприятиях. Мероприятие с органами исполнительной власти Москвы не согласовано", - отмечается в релизе.
Среди организаторов новой акции те же люди - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Как отмечает ведомство, 14 июля они провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению прокуратуры. Теперь в их отношении проводится административное расследование.
"Прокурором Центрального административного округа Москвы указанным лицам повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", - добавили в прокуратуре.
Между тем акция 14 июля у Мосгоризбиркома также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, акция была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Если такой курс внутренней политики геноцида русских, их ограбления и подмены мигрантами сохранится, сохранится такая же канитель с инвестированием в иностранную экономику, лютую коррупцию, то, думается мне, что акции и дальше будут продолжаться. И народу будет все больше. И однажды они уже могут прийти не с пустыми руками... Может пора пересмотреть чиновникам свое поведение, а правоохранителям рьяно чистить властьимущих от внутренних врагов и "спящих"?
26 июля, 10:46
Totenkopf_d
30011012
И пересматривают, и чистят! Все меньше чиновников на крутых тачках с «распальцовкой», все больше уголовных дел за коррупцию.
26 июля, 11:08
Руслан Тлеуж
11710011
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