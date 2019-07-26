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РИА Новости

В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПчеловод собирает мед на пасеке
Пчеловод собирает мед на пасеке
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Пчеловоды сразу из нескольких районов Томской области пожаловались на массовую гибель пчел, не исключается, что причиной могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты, сообщает в пятницу управление Россельхознадзора по региону.
Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за этого могут составить порядка одного триллиона рублей. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.
"Управление Россельхознадзора по Томской области выражает обеспокоенность поступающими обращениями пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов о массовой гибели пчел", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении с подписью врио руководителя управления Вадима Чиркина.
Он не исключает, что причиной гибели пчел могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты, тем более, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней.
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При этом Чиркин отметил, что действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов в России, сейчас нет, хотя до 2011 года такими полномочиями обладал Россельхознадзор.
"В то же время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов", - пишет он.
Глава управления рекомендует сельхозпроизводителям перед химобработкой полей извещать всех владельцев пасек о характере обработок не менее, чем за три дня до применения химикатов всеми возможными средствами, а участки обозначать специальными табличками. Пчеловоды при этом обязаны ставить в известность сельские поселения и соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках, а, получив извещение о предстоящих обработках пестицидами, вывезти пчел или на время изолировать ульи.
В случае гибели пчел пасечников просят обращаться к специалистам государственной ветеринарной службы по месту жительства, которые отберут необходимый материал для исследования. Управление Россельхознадзора по Томской области при этом ведет сбор информации о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении различных препаратов, представляющих угрозу жизни или здоровью животных, включая пчел.
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РоссельхознадзорТомская областьОбщество
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