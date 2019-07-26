В ЦБ Сирии рассказали о систематических кампаниях по ослаблению нацвалюты

"Можно не объяснять, что падение на рынке курса сирийского фунта в отношении американского доллара является частью систематических кампаний по ослаблению сирийского фунта и экономики, а также для расшатывания доверия к центральному банку и его действиям, что в свою очередь вызывает у граждан страх и отказ от национальной валюты", - сказал Карфуль.