В ЦБ Сирии рассказали о систематических кампаниях по ослаблению нацвалюты

ДАМАСК, 26 июл - РИА Новости. Сирийские фунт подвергается разного рода кампаниям, нацеленным на его ослабление и ослабление экономики страны, заявил в интервью РИА Новости глава центрального банка САР Хазем Карфуль.
"Можно не объяснять, что падение на рынке курса сирийского фунта в отношении американского доллара является частью систематических кампаний по ослаблению сирийского фунта и экономики, а также для расшатывания доверия к центральному банку и его действиям, что в свою очередь вызывает у граждан страх и отказ от национальной валюты", - сказал Карфуль.
По словам главы центробанка, описанная выше кампания сопровождается санкциям США.
Он добавил, что изменение курса "не имеет никаких экономических оправданий". "Это не имеет никаких оправданий на земле", - добавил глава центробанка.
Карфуль предупредил, что центробанк оставляет за собой право предпринять все законные меры в отношении тех, кто пытается играть с курсами валют или оказывать давление на центральный банк, подталкивая его на решения, не соответствующие интересам граждан и национальной экономики.
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