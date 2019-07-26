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РИА Новости

В Приамурье из-за паводка приостановили работу детских палаточных лагерей

Вчера, 10:01
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Работу передвижных детских палаточных лагерей в Приамурье приостановили из-за подтоплений в результате паводка, сообщает в пятницу правительство региона.
Сегодня в регионе работают 33 организации отдыха и оздоровления детей. Это 17 загородных лагерей с охватом более 3 тысяч детей, 13 лагерей дневного пребывания с охватом более 700 детей, а также три стационарных палаточных лагеря - там около 230 детей.
"На основании протокола заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС... рекомендовано... отменить действие передвижных палаточных (туристических) лагерей и проведение одно- и многодневных походов на территории Амурской области до нормализации метеорологической ситуации", - отметила замминистра образования и науки региона Лариса Закирова, чьи слова приводятся в сообщении.
В области ведется мониторинг работы детских лагерей.
Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Свыше 150 человек эвакуировали из затопленного села Норск, еще 71 человек от эвакуации отказываются, спасаясь от паводка на чердаках. Из сел Богословка и Козловка эвакуированы на автобусах 19 человек. Также людей начали вывозить из села Угловое Мазановского района.
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