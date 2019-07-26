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РИА Новости

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Вчера, 09:59
136817
© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины в порту Одессы. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления, которые имели место на линии разграничения на суше, неоднократно приводили к травмам военнослужащих, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили о "провокациях" в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.
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Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали там судно "Норд" под российским флагом. Позднее, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.
Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".
При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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Популярные комментарии
После обработки «зелёным лучем»,военнослужащие ВСУ превращаются в «зелёных человечков».
26 июля, 10:14
Олег 84
1202542004
Зелёный свет это всё фигня,скоро фиолетовым светить начнут,тогда всё кабздец!
26 июля, 10:39
pproskonstantin
862001004
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