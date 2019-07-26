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РИА Новости

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Вчера, 09:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа"
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов.
Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, свидетельствует онлайн-табло. Отмечается, что она победила в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской.
На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%, на третьем — партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%.
В Раду также попали партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10%) и музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).
Остальные не преодолели пятипроцентный барьер.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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