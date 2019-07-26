ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов.

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, свидетельствует онлайн-табло. Отмечается, что она победила в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской.

На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%, на третьем — партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%.

В Раду также попали партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10%) и музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).

Остальные не преодолели пятипроцентный барьер.