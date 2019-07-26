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РИА Новости

В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье

09:47
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве женщины в Подмосковье на детской площадке был ранее судим, его проверяют на причастность к убийству еще одной женщины в Крыму в 2014 году, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Как сообщалось ранее, неизвестный в ходе ссоры во дворе дома в подмосковном Раменском в четверг зарезал женщину и скрылся. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый - бывший сожитель убитой. Убийство произошло, когда женщина гуляла с дочкой на детской площадке.
"Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки", - сказала Врадий.
По ее словам следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление полученной доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической.
В пятницу следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила Врадий.
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