В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве женщины в Подмосковье на детской площадке был ранее судим, его проверяют на причастность к убийству еще одной женщины в Крыму в 2014 году, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщалось ранее, неизвестный в ходе ссоры во дворе дома в подмосковном Раменском в четверг зарезал женщину и скрылся. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый - бывший сожитель убитой. Убийство произошло, когда женщина гуляла с дочкой на детской площадке.

"Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки", - сказала Врадий.

По ее словам следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление полученной доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической.