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РИА Новости

В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"

09:47
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Выставка "Улица Дальнего Востока" с участием регионов ДФО и федеральных органов исполнительной власти пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на острове Русском, сообщает фонд "Росконгресс".
"Церемония торжественного открытия состоится 3 сентября. Организатор выставки – фонд "Росконгресс". На выставке будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Все регионы-участники также познакомят гостей с реализованными и перспективными инвестиционными проектами", - говорится в сообщении.
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В этом году в выставке впервые примут участие Бурятия и Забайкальский край, которые вошли в состав ДФО. Бурятия представит посетителям вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.
При поддержке Минсельхоза на выставке будут работать фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок с блюдами регионов Дальнего Востока.
ДВФУ представит павильон "Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации", где расскажет о научных исследованиях и перспективных разработках. Будут работать интерактивные зоны "Недра Дальнего Востока", "Леса Дальнего Востока" и "Экология".
В рамках спортивной программы выставки состоятся парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу, а также "Игры территорий Дальнего Востока" – спортивные состязания, в которых примут участие представители федеральных органов власти и субъектов ДФО. В отдельном павильоне пройдет международный турнир по го на кубок V Восточного экономического форума.
С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. В прошлом году "Улицу Дальнего Востока" посетили около 70 тысяч человек.
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