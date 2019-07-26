В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Выставка "Улица Дальнего Востока" с участием регионов ДФО и федеральных органов исполнительной власти пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на острове Русском, сообщает фонд "Росконгресс".

"Церемония торжественного открытия состоится 3 сентября. Организатор выставки – фонд "Росконгресс". На выставке будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Все регионы-участники также познакомят гостей с реализованными и перспективными инвестиционными проектами", - говорится в сообщении.

В этом году в выставке впервые примут участие Бурятия и Забайкальский край, которые вошли в состав ДФО. Бурятия представит посетителям вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

При поддержке Минсельхоза на выставке будут работать фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок с блюдами регионов Дальнего Востока.

ДВФУ представит павильон "Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации", где расскажет о научных исследованиях и перспективных разработках. Будут работать интерактивные зоны "Недра Дальнего Востока", "Леса Дальнего Востока" и "Экология".

В рамках спортивной программы выставки состоятся парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу, а также "Игры территорий Дальнего Востока" – спортивные состязания, в которых примут участие представители федеральных органов власти и субъектов ДФО. В отдельном павильоне пройдет международный турнир по го на кубок V Восточного экономического форума.