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РИА Новости

На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей

09:45
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© РИА Новости / Сергей Пятаков Женщина с коляской
Женщина с коляской
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Женщина с коляской. Архивное фото
ЧИТА, 26 июл – РИА Новости. Расходы на дополнительные меры поддержки семей в 2020 году, в частности, увеличение срока выплаты пособия на первого и второго ребенка с полутора до трех лет, составят более 70 миллиардов рублей, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
Министр в Чите провел совещание по вопросу реализации нацпроекта "Демография" в ДФО с участием врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, заместителей руководителей регионов Дальнего Востока, а также посетил социальные объекты.
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"Мы всегда работаем над совершенствованием инструментов по поддержке семей, процесс перманентный. Вы знаете, что буквально на днях Госдума приняла законы, которые предусматривают увеличение срока выплаты пособия на первого и на второго ребенка. Если сейчас это полтора года, то с 1 января 2020 года – три года. И планка для вхождения в эту программу увеличивается с полутора до двух прожиточных минимумов. Это будет стоить 70-80 миллиардов рублей", - сказал Топилин на встрече с журналистами.
Также он не исключил продления программы материнского капитала. "Что касается материнского (семейного) капитала, я бы пожелал бы и хотел бы, так как у нее срок ограничен, чтобы те, кто хотят завести ребенка, сделали это как можно быстрее. У нас пока рождаемость снижается, важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл, и при этом я, конечно, не исключаю, что будут приняты решения по продлению этой программы, но этот вопрос еще не обсуждался, и по нему никаких решений нет", - добавил Топилин.
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Максим ТопилинРоссияОбщество
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