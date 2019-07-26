На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей

ЧИТА, 26 июл – РИА Новости. Расходы на дополнительные меры поддержки семей в 2020 году, в частности, увеличение срока выплаты пособия на первого и второго ребенка с полутора до трех лет, составят более 70 миллиардов рублей, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
Министр в Чите провел совещание по вопросу реализации нацпроекта "Демография" в ДФО с участием врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, заместителей руководителей регионов Дальнего Востока, а также посетил социальные объекты.
"Мы всегда работаем над совершенствованием инструментов по поддержке семей, процесс перманентный. Вы знаете, что буквально на днях Госдума приняла законы, которые предусматривают увеличение срока выплаты пособия на первого и на второго ребенка. Если сейчас это полтора года, то с 1 января 2020 года – три года. И планка для вхождения в эту программу увеличивается с полутора до двух прожиточных минимумов. Это будет стоить 70-80 миллиардов рублей", - сказал Топилин на встрече с журналистами.
Также он не исключил продления программы материнского капитала. "Что касается материнского (семейного) капитала, я бы пожелал бы и хотел бы, так как у нее срок ограничен, чтобы те, кто хотят завести ребенка, сделали это как можно быстрее. У нас пока рождаемость снижается, важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл, и при этом я, конечно, не исключаю, что будут приняты решения по продлению этой программы, но этот вопрос еще не обсуждался, и по нему никаких решений нет", - добавил Топилин.