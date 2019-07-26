Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам московского "РАМ банка", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 9 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 9 августа 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО "РАМ банк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "РАМ банка". Как сообщил регулятор, кредитная организация занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что явилось реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков.

Также банк заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.