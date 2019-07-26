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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь

09:32
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Мосгоризбирком обратится в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий после того, как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Ранее сообщалось, что в четверг независимый кандидат Соболь, которая пыталась оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний.
"Конечно, будем подавать на предмет проверки в совершении преступления по 141 статье Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий – ред.)", - сказал Реут, отвечая на вопрос, будет ли из-за срыва заседания подаваться заявление в Следственный комитет.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы по делу Любови Соболь из-за срыва заседания.
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Как сообщил в пятницу Реут, Соболь осталась в здании комиссии после всех заседаний и ночью охрана вызвала полицию, чтобы "призвать ее к порядку". Кроме того, по его словам, охрана вынесла из здания диван, на котором находилась Соболь.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Комиссия зарегистрировала 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, еще 57 кандидатов получили отказ.
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Выборы в МосгордумуСледственный комитет РФЛюбовь СобольМосковская городская думаМосква
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