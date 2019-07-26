Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T09:31Z
https://ria.ru/20190726/1556894941.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40702/77/407027763_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c8c1cb20e8bb6a6d3adde00ff1d6b234.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости

09:31
263
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкРабота кондитерской фабрики
Работа кондитерской фабрики
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кондитерские изделия могут подорожать на пять-семь процентов в ближайшие полгода, пишут "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.
Отмечается, что изменения могут произойти из-за новой нормы, лишающей импортеров пальмового масла льготного НДС в десять процентов. Поправка к Налоговому кодексу вступит в силу после 1 октября.
"На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги", — подчеркнула Петрова.
Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова также рассказала "Известиям", что пальмовое масло не используется в кондитерской промышленности в чистом виде, а применяется для производства жиров различного назначения, в том числе маргаринов и спредов.
По ее мнению, из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10%.
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
21 июля, 08:00
Слезли с пальмы: для пальмового масла отменят льготы
111326
Обсудить 1
Экономика
Рекомендуем
Самолет Sukhoi Superjet 100
СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
РИА
Новости
Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
Любовь Соболь
Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
Лента
новостей
Актриса Инна Чурикова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" в третий раз с начала года повысит цены на автомобили
Агентство по страхованию вкладов
Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
Жээнбеков: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам
Башня обозрения
Дворцы, тропические гроты и таинственные башни. Чем удивляет Гомель
Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния