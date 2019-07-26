СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кондитерские изделия могут подорожать на пять-семь процентов в ближайшие полгода, пишут " Кондитерские изделия могут подорожать на пять-семь процентов в ближайшие полгода, пишут " Известия " со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

Отмечается, что изменения могут произойти из-за новой нормы, лишающей импортеров пальмового масла льготного НДС в десять процентов. Поправка к Налоговому кодексу вступит в силу после 1 октября.

"На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги", — подчеркнула Петрова.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова также рассказала "Известиям", что пальмовое масло не используется в кондитерской промышленности в чистом виде, а применяется для производства жиров различного назначения, в том числе маргаринов и спредов.