Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T09:30Z
https://ria.ru/20190726/1556894912.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155335/58/1553355834_0:482:2783:2048_1036x0_80_0_0_24a7ac6df95f1cd1c58502bc71b77259.jpg
РИА Новости

СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21

09:30
182
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует самостоятельно заниматься техобслуживанием своих пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
В настоящий момент ближнемагистральные лайнеры SSJ100 обслуживают S7 Technics, "Аэрофлот" и другие провайдеры. Начало поставок среднемагистрального МС-21 запланировано на 2021 год. В прошлом году SSJ100 у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 часа в сутки в отличие от Airbus 320 и Boeing 737-800 - по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Проблема низкого налета воздушного судна связана с долгим ожиданием вышедших из строя компонентов, пишет издание. ОАК, выступая провайдером техобслуживания, сможет гарантировать авиакомпаниям определенный налет лайнеров, утверждает близкий к корпорации человек.
Кабина пилотов нового российского пассажирского самолета МС-21
24 июля, 12:40
Самолеты МС-21 получат новое остекление кабины пилотов
По данным источников, ОАК также планирует запустить масштабные пульные программы по поставке компонентов для лайнеров так, как они работают по всему миру. В соответствии с программой, авиакомпания платит определенную ставку с каждого летного часа провайдеру сервиса, а при выходе из строя оговоренных в соглашении компонентов провайдер бесплатно предоставляет исправные и забирает на ремонт сломавшиеся.
"Повышение качества постпродажного обслуживания - один из наших ключевых приоритетов", - сказал представитель ОАК. Госкомпания рассматривает различные концепции с опорой на лучшие мировые практики, в том числе обсуждает с рядом партнеров и такой формат, добавил он.
ГСС, производящая SSJ100, в последние годы занимается созданием складов запчастей, однако, средств на заказ необходимого количества компонентов не было, отмечает источник издания. Другой собеседник "Ведомостей", считает, что необходимо запустить проект, чтобы избежать аналогичных проблем после выпуска МС-21. Его запуск потребует около 50 миллиардов рублей инвестиций в течение нескольких лет, оценили два близких к компании человека.
Средств на проект у ОАК нет, эти деньги нужно получить в бюджете, отмечают федеральный чиновник и источник, близкий к ОАК. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 22 июля попросил Владимира Путина докапитализировать ОАК на 300 миллиардов рублей, средства нужны в том числе на программу МС-21.
Самолет МС-21
16 июля, 17:42
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
210000
Обсудить 0
МС-21Sukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорацияЭкономика
Рекомендуем
Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
РИА
Новости
Работа кондитерской фабрики
СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
Актриса Инна Чурикова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Любовь Соболь
Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
Лента
новостей
Работа Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий
Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Агентство по страхованию вкладов
Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
Жээнбеков: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась
Глава МИД Японии провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи
Система кровообращения ног
Ученые против ишемии: разработка КФУ вошла в топ лучших изобретений России
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Никаких решений по вопросу маткапитала пока нет, заявил Топилин
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
На российском спутнике "Метеор-М" вышла из строя часть приборов
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния