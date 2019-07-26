Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований в стране ускорит создание в Новосибирске центра коллективного пользования "СКИФ" и позволит запустить уникальный объект в срок, сообщил руководитель проектного офиса ЦКП "СКИФ" Яков Ракшун.

В четверг на официальном портале правовой информации был опубликован указ главы государства, согласно которому правительство России в течение трех месяцев должно разработать и утвердить первую отечественную федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. Также в нем утверждены сроки создания уникальных меганаучных установок в этой области.

"Указ о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации ускорит создание центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП "СКИФ") и позволит запустить объект в установленные сроки", - привели слова Ракшуна в пресс-службе проекта.

Согласно указу президента, создание источника синхротронного излучения поколения "4+" в Новосибирске должно быть завершено до 31 декабря 2023 года.

"Особенность нашего проекта — точное следование срокам. В 2024 году заработают первые шесть пользовательских станций ЦКП "СКИФ". А сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и приступить непосредственно к созданию источника. Следующий важный шаг — выход постановления правительства РФ о распределении финансирования", - сказал руководитель проектного офиса.

По словам Ракшуна, концепция научно-технической программы сибирского синхротрона уже готова и включает три принципиально важных аспекта. Во-первых, необходимо обеспечить бесперебойное постоянное пучковое время для пользователей из России и других стран. Во-вторых, создать гибкий инструментарий для исследований. В-третьих, разработать прозрачную систему отбора заявок. Сама же программа научных исследований сформирована конкретными задачами пользователей, пояснил руководитель проектного офиса.

Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Центр коллективного пользования СКИФ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 миллиарда рублей.