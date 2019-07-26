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РИА Новости

Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый

09:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий
Работа Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований в стране ускорит создание в Новосибирске центра коллективного пользования "СКИФ" и позволит запустить уникальный объект в срок, сообщил руководитель проектного офиса ЦКП "СКИФ" Яков Ракшун.
В четверг на официальном портале правовой информации был опубликован указ главы государства, согласно которому правительство России в течение трех месяцев должно разработать и утвердить первую отечественную федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. Также в нем утверждены сроки создания уникальных меганаучных установок в этой области.
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"Указ о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации ускорит создание центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП "СКИФ") и позволит запустить объект в установленные сроки", - привели слова Ракшуна в пресс-службе проекта.
Согласно указу президента, создание источника синхротронного излучения поколения "4+" в Новосибирске должно быть завершено до 31 декабря 2023 года.
"Особенность нашего проекта — точное следование срокам. В 2024 году заработают первые шесть пользовательских станций ЦКП "СКИФ". А сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и приступить непосредственно к созданию источника. Следующий важный шаг — выход постановления правительства РФ о распределении финансирования", - сказал руководитель проектного офиса.
По словам Ракшуна, концепция научно-технической программы сибирского синхротрона уже готова и включает три принципиально важных аспекта. Во-первых, необходимо обеспечить бесперебойное постоянное пучковое время для пользователей из России и других стран. Во-вторых, создать гибкий инструментарий для исследований. В-третьих, разработать прозрачную систему отбора заявок. Сама же программа научных исследований сформирована конкретными задачами пользователей, пояснил руководитель проектного офиса.
Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Центр коллективного пользования СКИФ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 миллиарда рублей.
Инфраструктура для синхротронных и нейтронных исследований в России будет включать в себя источник синхротронного излучения поколения "4+" (ЦКП "СКИФ", энергия 3 ГэВ) в Новосибирской области, прототип импульсного источника нейтронов в Протвино Московской области, Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине Ленинградской области. Также планируется проектирование синхротрона на острове Русский и модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума РАН и учёного совета НИЦ Курчатовский институт. 10 апреля 2018
10 апреля 2018, 16:19
Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке
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