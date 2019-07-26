Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T09:25Z
https://ria.ru/20190726/1556894768.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155668/26/1556682635_0:0:2994:1685_1036x0_80_0_0_5b99f90b97929edfc2a30720214d750d.jpg
РИА Новости

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой

09:25
3720
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Инна Чурикова . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Она лежит в отделении острых эндотоксикозов. <...> Температура нормальная, вечером была 36,2, утром — 36,1", — уточнили в больнице.
На прошлой неделе актрису госпитализировали с переломами ребер после падения со сцены во время спектакля. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату.
В среду директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает артистка, сообщил, что Чурикова чувствует себя хорошо и скоро выпишется из больницы.
Инна Чурикова
19 июля, 14:49
"Падение было ужасное". Очевидец рассказала о ЧП с Инной Чуриковой
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой "Ленкома".
В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в ленте "Военно-полевой роман".
Наиболее известные ее работы в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая", "Ширли-мырли".
В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
Актриса театра и кино Инна Чурикова
5 октября 2013, 10:31
"Труженица сцены" Инна ЧуриковаИнна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.
401202
Обсудить 0
Инна ЧуриковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
РИА
Новости
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Самолет Sukhoi Superjet 100
СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
Лента
новостей
Медсестра в прививочном кабинете
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
Любовь Соболь
Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
Работа кондитерской фабрики
СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Бежи Каид эс-Себси
Умер президент Туниса
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния